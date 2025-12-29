Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512103

Ratingen / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

Am Sonntag, 28. Dezember 2025, drangen Unbekannte in Ratingen-Hösel zwischen 9 und 13 Uhr in ein Haus an der Sachsenstraße ein. Sie schlugen ein Fenster ein und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

An der Straße Kastanienhof brachen unbekannte Täterinnen oder Täter am Samstag, 27. Dezember 2025, durch ein eingeschlagenes Fenster gegen 18:40 Uhr in ein Reihenhaus ein und durchsuchten die Räume. Die abwesenden Bewohner wurden durch ein installiertes Alarmsystem über den Einbruch informiert und verständigten die Polizei. Ob etwas gestohlen wurde, ist zurzeit noch unklar.

Zwischen Donnerstag, 25. Dezember 2025, 19 Uhr, und Freitag, 26. Dezember 2025, 9:50 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bartholomäusstraße in Ratingen-Hösel ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten unter anderem Silberbesteck.

Auch in der Bahnhofstraße kam es bereits am Dienstag, 23. Dezember 2025, zu einem Einbruch in Ratingen-Hösel. Zwischen 12:20 Uhr und 21 Uhr drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein. Dazu schlugen sie eine Terassentür ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck.

Ebenfalls am Dienstag, 23. Dezember 2025, brachen Unbekannte zwischen 8:45 Uhr und 12:15 Uhr in eine Wohnung an der Eisenhüttenstraße in Ratingen ein. Sie hebelten die Wohnungstür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld.

Zwischen Heiligabend, 24. Dezember 2025, 9 Uhr, und Sonntag, 28. Dezember 2025, 19 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter auch in ein Haus am Heiderweg in Ratingen-Tiefenbroich ein. Sie verschafften sich über eine aufgehebelte Terassentür Zugang zu dem Einfamilienhaus und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Langenfeld brachen am Samstag, 27. Dezember 2025, unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Haus am Fichtenweg ein. Dazu öffneten sie zwischen 17:30 Uhr und 18 Uhr gewaltsam eine Balkontür im ersten Stock, entwendeten jedoch nichts. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Auch in der Straße In den Weiden verübten Unbekannte am Samstag, 27. Dezember 2025, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus. Sie hebelten zwischen 16 Uhr und 20:10 Uhr ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und durchsuchten die Räume. Bisher ist unklar, ob etwas entwendet wurde.

Zwischen 13 Uhr und 20:20 Uhr brachen unbekannte Täterinnen oder Täter am Samstag, 27. Dezember 2025, durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Erdgeschosswohnung an der Straße Im Schneeloch ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

