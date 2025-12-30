Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2512105

Monheim am Rhein / Hilden / Ratingen (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Monheim am Rhein ---

Am Montag, 29. Dezember 2025, drangen Unbekannte zwischen 17 Uhr und 18:30 Uhr in ein Haus in der Falkenstraße in Monheim am Rhein ein und durchwühlten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde und wie die Täterinnen oder Täter sich Zugang verschafften, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

Zwischen 18 Uhr und 19:40 Uhr wurde am Montag, 29. Dezember 2025, auch in der Nelly-Sachs-Straße ein Einfamilienhaus das Ziel von Einbrechern. Die unbekannten Täterinnen oder Täter durchwühlten auch hier die Räumlichkeiten und entwendeten Medikamente. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen und wie die Täterinnen oder Täter in das Haus gelangen konnten.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Montag, 29. Dezember 2025, versuchte ein Täter, in ein Einfamilienhaus an der Silcherstraße in Hilden einzubrechen. Gegen 18 Uhr drang er gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein, löste dabei jedoch einen Alarm sowie eine Videoaufzeichnung aus. Er flüchtete, ohne etwas entwendet zu haben. Der Mann mit athletischer Statur soll circa 25 bis 40 Jahre alt sein und einen schwarzen Bart sowie schwarze Haare haben. Er trug eine blaue Jacke, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie schwarze Handschuhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In Ratingen drangen Unbekannte am Montag, 29. Dezember 2025, zwischen 14:45 Uhr und 15:45 Uhr in Einfamilienhaus am Roßbruchring ein. In dem Haus wurden alle Räume durchwühlt. Die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

