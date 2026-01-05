Polizei Mettmann

POL-ME: VW Touran und BMW 325i gestohlen - 2601008

Monheim am Rhein

In den ersten Tagen nach Silvester wurden gleich zwei Autos in Monheim am Rhein gestohlen. In Baumberg stahlen Unbekannte einen 38 Jahre alten BMW 325i und von einem Parkplatz eines Supermarktes wurde ein VW Touran entwendet. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am Donnerstag, 1. Januar 2026 parkte der Halter eines 38 Jahre alten BMW 325i sein Auto auf dem Holzweg in Höhe der Hausnummer 31. Am Sonntagmittag, 4. Januar 2026, kehrte er zum Abstellort zurück und stellte den Diebstahl seines Autos mit Mettmanner Kennzeichen (ME-) fest. Er alarmierte folgerichtig die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausschrieb.

Am Samstag, 3. Januar 2026, parkte der 45-jährige Halter eines sieben Jahre alten VW Touran sein Auto gegen 13:40 Uhr auf dem Parkdeck eines Supermarktes. Als er gegen 15 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er den Diebstahl seines schwarzen Touran mit Düsseldorfer Kennzeichen (D-) fest. Auch er alarmierte die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren sowie umgehende Fahndungsmaßnahmen im Umfeld einleitete. Da diese leider nicht erfolgreich waren, wurde das Auto zudem zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib der gesuchten Autos geben? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

