Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Grundschule Bollenberg: Brand zerstört Teile des Verwaltungsbereichs

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Haan (ots)

Im Verwaltungsbereich der Grundschule Bollenberg an der Robert-Koch-Straße ist in der vergangenen Nacht ein Brand ausgebrochen. Die Kreisleitstelle alarmierte die Feuerwehr Haan um 4.10 Uhr, nachdem ein Anrufer gemeldet hatte, dass Flammen im Bereich des Erdgeschosses aus dem Gebäude schlagen. Dies bestätigte sich beim Eintreffen der ersten Kräfte.

Sofort wurde von außen ein Strahlrohr vorgenommen, ein Atemschutztrupp ging mit einem weiteren Strahlrohr von innen vor. So konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Die brandschutztechnischen Einrichtungen im Schulgebäude sorgten dafür, dass der Schaden auf den Verwaltungsbereich begrenzt blieb. Ein Büro ist vollständig ausgebrannt, das danebenliegende Sekretariat wurde ebenfalls noch in Mitleidenschaft gezogen. Auch das Lehrerzimmer weist noch leichte Schäden auf.

Da die Flammen an der Fassade emporgeschlagen waren, wurde das Gebäude von außen auf eine mögliche Ausbreitung des Feuers bis unter das Dach kontrolliert. Glücklicherweise war dies nicht der Fall.

Bürgermeister Vincent Endereß machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Darüber hinaus räumte der Baubetriebshof im Bereich der Einsatzstelle den Schnee. Vorsorglich waren mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr aufgrund der Witterung mit Schneeketten ausgerüstet worden.

Nachdem der Brand bekämpft war, wurden umfangreiche Lüftungsmaßnahmen in den Räumlichkeiten durchgeführt. Um 7 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr Haan, die mit 25 Kräften vor Ort war, beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell