FW-HAAN: Gesamtschulgebäude nach Einbruch massiv beschädigt

Gesamtschulgebäude nach Einbruch massiv beschädigt

Haan

Die Feuerwehr Haan ist heute Morgen um 10.51 Uhr zur Gesamtschule an der Walder Straße gerufen worden, nachdem ein Reinigungsunternehmen einen starken Wasseraustritt bemerkt hatte. Dabei war es allerdings nicht geblieben: Bei einer Kontrolle des Gebäudes wurden in verschiedenen Bereich massive Schäden festgestellt, die Unbekannte herbeigeführt hatten.

Insbesondere der Verwaltungsbereich der Schule ist in erheblichem Umfang betroffen. Die Toilettenanlagen wurden vollständig zerstört, wodurch sich Wasser auf der gesamten Etage, aber auch in die darunterliegenden Geschosse ausbreitete. Mobiliar und Türen wurden eingeschlagen. Auch in anderen Bereichen wie dem Schülercafé wurde mit massiver Gewalt vorgegangen, dort wurden ebenfalls Sanitärbereiche beschädigt.

Durch die Feuerwehr Haan wurden drei Wassersauger vorgenommen, um die Wassermengen zu beseitigen. In aufwendiger Arbeit mussten zudem Zwischendecken eingerissen werden, da sich diese mit Wasser vollgesogen hatten und durchhingen. Die Feuerwehr war bis 16 Uhr im Einsatz. Morgen erfolgen gemeinsam mit verschiedenen Gewerken und mit Unterstützung des DRK Gruiten weitere Aufräumarbeiten und Ad-hoc-Maßnahmen.

Bürgermeister Vincent Endereß hatte sich sofort zur Gesamtschule begeben, nachdem er über die Beschädigungen informiert worden war. "Das Ausmaß macht mich erschrocken und betroffen zugleich", sagte er. Die Höhe der Schadenssumme sei aktuell nicht bezifferbar. Unklar sei auch noch, ob der Schulbetrieb für alle Schülerinnen und Schüler nach den Weihnachtsferien geregelt aufgenommen werden kann. "Dazu sind noch weitere Gespräche zwischen Stadtverwaltung, Schulleitung der Bezirksregierung erforderlich", so der Bürgermeister. Hierzu werde informiert, sobald dies möglich sei.

Neben der Feuerwehr sind auch verschiedene andere Ämter der Stadt Haan tätig gewesen, darunter der Betriebshof und das Gebäudemanagement. Auch die Schulleitung war vor Ort. "Ich bin den Feuerwehrangehörigen und den Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung, die teilweise ihren Urlaub unterbrochen haben, sehr dankbar", sagte Endereß.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

