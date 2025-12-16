Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Fahrzeugübergabe durch den Bürgermeister an die Feuerwehr Haan

Haan (ots)

Bürgermeister Vincent Endereß hat heute der Feuerwehr Haan vier neue Einsatzfahrzeuge sowie einen neuen Abrollbehälter offiziell übergeben. Hierdurch wird ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Einsatz- und Leistungsfähigkeit der Feuerwehr umgesetzt.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um den Ersatz für einen bisherigen Krankentransportwagen, einen Einsatzleitwagen, einen Kommandowagen sowie ein allradbetriebenes Kleineinsatzfahrzeug, das insbesondere für Einsätze abseits befestigter Straßen und bei schwierigen Witterungsbedingungen vorgesehen ist. Ergänzt wird der Fuhrpark durch einen Abrollbehälter Logistik, der primär für den Materialtransport konzipiert wurde; er stellt damit eine wichtige Ergänzung für Einsatzlagen mit erhöhtem logistischem Aufwand dar.

Die Feuerwehr Haan ist sehr dankbar für die Beschaffung dieser Fahrzeuge und des Abrollbehälters. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung und Stärkung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Haan und verbessern sowohl die Führungsfähigkeit als auch die Logistik- und Transportmöglichkeiten sowie Transportmöglichkeiten im Krankentransport.

"Diese Investitionen sind ein klares Zeichen der Unterstützung für die Arbeit unserer Einsatzkräfte und tragen entscheidend dazu bei, auch künftig schnell, professionell und leistungsfähig helfen zu können", so Stefan Longerich, der Leiter der Feuerwehr Haan.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell