Feuerwehr Haan

FW-HAAN: Küche in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Haan (ots)

Am vierten Advent um 23:27 wurden die freiwillige Feuerwehr Haan zu einem Küchenbrand in der Adlerstraße in einem Mehrparteienhaus gerufen. Ein Bewohner der betroffenen Wohnung hatte den Brand bemerkt und nach erfolglosem Löschversuch die Wohnung zusammen mit seinen Kindern und seiner Ehefrau verlassen.

Bei Eintreffen an der Einsatzstelle traten durch zerborstene Scheiben auf der Rückseite des Gebäudes bereits Flammen aus der Küche nach draußen. Aus diesem Grund fand parallel zu einer Evakuierung der restlichen Bewohner eine erste Löschmaßnahme über einen Fensterimpuls statt. Im Anschluss wurde der Brand über einen Innenangriff erfolgreich bekämpft. Das Dach sowie die angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert, waren aber durch den Brand nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Zwei Anwohner des Hauses klagten über Reizungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus zur Kontrolle transportiert. Die restlichen Bewohner wurden durch die Feuerwehr betreut und aufgrund der Witterung zwischenzeitlich in Fahrzeugen untergebracht.

Das Brandereignis konnte durch das schnelle Eingreifen auf die Wohnung begrenzt bleiben, diese ist aber bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar und die vierköpfige Familie konnte bei Verwandten unterkommen. Alle restlichen Bewohner konnten dann gegen 2:30 wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz war die hauptamtliche Wache, die freiwilligen Kräfte und der Rettungsdienst mit zehn Fahrzeugen und ca. 30 Einsatzkräften sowie der Notdienst der Stadtwerke Haan und die Polizei.

Zur Ursache des Brandes verweisen wir auf die Brandursachenermittlung der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Haan, übermittelt durch news aktuell