Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall auf Glatteis - Suzuki landet im Graben - 2601009

Langenfeld (ots)

Am Samstag, 3. Januar 2026, rutschte ein Suzuki Jimny in Langenfeld-Richrath auf schnee- und eisglatter Fahrbahn in einen Graben. Fahrer und Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 10 Uhr befuhr ein 28-jähriger Langenfelder mit dem Suzuki den Götscher Weg in Fahrtrichtung Wafert / Krüdersheide. Auf der winterlichen Fahrbahn kam er dabei vermutlich aufgrund von Eisglätte von der Straße ab: Der Suzuki rutschte in einen Graben und blieb auf der Seite liegen. Der Langenfelder und seine 27-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt, konnten das Auto aber über die Beifahrertür und die Heckklappe verlassen. Dabei halfen ihnen aufmerksame Zeugen. Die herbeigerufene Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Vereisung.

Der Suzuki wurde von einem Abschleppdienst aus dem Graben gezogen und anschließend abgeschleppt. Der Sachschaden wird vorläufig auf circa 3.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde vor Ort durch Rettungskräfte behandelt, seine Beifahrerin vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei rät bei den derzeitigen Witterungsbedingungen zur besonders vorsichtigen Fahrweise - im Kreis wurden allein seit Freitag 47 Unfälle wegen Eis und Schnee registriert. Folgende Tipps sollten Autofahrerinnen und Autofahrer beachten:

Rechtzeitig auf Winter- oder Ganzjahresreifen umrüsten! Wer bei Winterwetter unterwegs ist, muss sein Fahrzeug entsprechend ausstatten, sonst drohen Bußgelder. Achten Sie zudem auf ausreichend Profil und genug Reifendruck. Auch die übrige Ausrüstung des Autos muss passen: Frostschutz für die Scheibenwischer und eine funktionsfähige Beleuchtung helfen besser zu sehen und gesehen zu werden.

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und planen Sie mehr Zeit für Ihre Fahrt ein! Auch die sonst zulässigen 50 km/h innerorts können bei glatten Straßen zu schnell sein. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit also an die aktuellen Gegebenheiten an.

Halten Sie genug Abstand zum Vordermann, um im Notfall rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Der Bremsweg kann bei Glätte deutlich länger sein.

Lenken Sie ruhig und nicht ruckartig. Geben Sie behutsam Gas. Wenn Sie doch mal ins Rutschen geraten: Ruhe bewahren! Oft helfen schon kleine Korrekturen in der Lenkung oder eine sachte Bremsung, um wieder die Kontrolle über das Auto zu bekommen.

Und wenn es doch mal kracht: Unfallstelle absichern, Polizei unter Notruf 110 verständigen.

