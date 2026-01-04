Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist entblößt sich vor 39-Jähriger - 2601005

Erkrath (ots)

Am Freitag, 2. Januar 2026, zeigte sich in Erkrath-Unterfeldhaus ein Exhibitionist vor einer 39-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12 Uhr bemerkte eine 39-jährige Erkratherin am Neuenhausplatz in der Nähe der dortigen Postfiliale einen Mann, der sie offenbar beobachtete und dabei sexuelle Handlungen an sich vornahm.

Die Erkratherin verließ daraufhin die Örtlichkeit und alarmierte die Polizei. Diese konnte den Exhibitionisten trotz einer eingeleiteten Fahndung im Umfeld leider nicht mehr antreffen.

Der Mann kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 1,80 Meter groß - circa 17 bis 20 Jahre alt - hagere Statur, dunkelhäutig - trug eine Winterjacke, eine graue Jogginghose und eine graue Mütze

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des flüchtigen Exhibitionisten tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell