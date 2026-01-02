Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601003

Bild-Infos

Download

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei die folgenden Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Ratingen ---

In Ratingen-Lintorf drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in zwei benachbarte Häuser ein: Zwischen Sonntag, 28. Dezember 2025, 15 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 16:40 Uhr, brachen sie gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Kreuzfeld ein. In derselben Straße drangen Unbekannte auch in ein weiteres Haus ein. Sie schlugen zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 16 Uhr, und Mittwoch, 31. Dezember 2025, 10 Uhr, eine Scheibe ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. In beiden Fällen ermittelt die Polizei zum Hergang und zur Höhe des Schadens.

Ebenfalls in Ratingen-Lintorf kam es zwischen Samstag, dem 27. Dezember 2025, 12 Uhr, und Mittwoch, 31. Dezember 2025, 10 Uhr, zu einem Einbruch in der Straße Am Kohlendey. Hier zerstörten unbekannte Täterinnen oder Täter die Balkontür eines Einfamilienhauses und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, drangen zwei Männer in ein Haus in der Agnesstraße in Ratingen-Tiefenbroich ein. Wie Videoaufzeichnungen belegen, schlugen sie gegen 19:45 Uhr eine Terassentür ein und durchsuchten das Haus. Von einem der Täter liegt eine Personenbeschreibung vor: Männlich, kurze Haare, schwarze Brille, dunkle Oberbekleidung und helle Hose, schwarze Handschuhe. Zurzeit ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

In der Straße Am Pohlacker brachen Unbekannte zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 13 Uhr, und Mittwoch, 31. Dezember 2025, 9:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus ein. Sie zerschlugen ein Fenster und durchwühlten die Räume. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Höhe des Schadens und den Umständen des Einbruchs.

Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, schlugen Unbekannte zwischen 20 Uhr und 20:50 Uhr an einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Ratingen-Hösel eine Scheibe ein und durchwühlten die Räume. Zurzeit ist noch unklar, ob sie etwas entwendeten.

Fast zeitgleich ereignete sich auch im Bellscheider Weg in Hösel ein Einbruch: Hier drang am Mittwoch, 31. Dezember 2025, kurz nach 20 Uhr ein Mann in ein Einfamilienhaus ein, löste dabei aber einen Alarm aus. Der in der Nähe weilende Hauseigentümer kehrte daraufhin zu seinem Haus zurück und beobachtete den Täter, wie er durch ein rückwärtiges Fenster die Flucht in Richtung der Autobahn ergriff. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der unter anderem ein Polizeidiensthund sowie ein Hubschrauber eingesetzt wurden, blieb leider erfolglos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 1,70 Meter groß, circa 30 Jahre alt, blonde Haare, dunkle Kleidung mit weißen Turnschuhen, schwarzer Rucksack.

Am Dienstag, 30. Dezember 2025, machten in Ratingen unbekannte Täterinnen oder Täter tagsüber leider zweimal Beute: Sie zerschlugen zwischen 10 Uhr und 12:45 Uhr die Balkontür einer Wohnung in der Erfurter Straße, durchwühlten die Räume und stahlen einen Tresor mit Bargeld und Schmuck. Durch eine aufgehebelte Terassentür drangen Unbekannte am selben Tag zwischen 15:40 Uhr und 17:40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hubertusstraße ein. Auch hier erbeuteten sie Bargeld und Schmuck.

Zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 19 Uhr, und Mittwoch, 31. Dezember 2025, 8:45 Uhr, zerstörten unbekannte Täterinnen oder Täter die Fensterscheibe eines Hauses in der Straße Am Waldfriedhof und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei

Am frühen Donnerstagmorgen, 1. Januar 2026, versuchten Unbekannte, in eine Wohnung an der Talstraße einzudringen. Sie zerschlugen gegen 1 Uhr eine Scheibe, lösten dabei aber einen Alarm aus und flüchteten ohne Beute.

Hinweise zu allen genannten Fällen nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Silvesternacht drangen Einbrecher in insgesamt drei Wohngebäude in Haan ein:

Zwischen Mittwoch, 31. Dezember, 17 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 15 Uhr, schlugen Unbekannte in Haan die Balkontür einer Wohnung in der Berliner Straße mit einem Stein ein und durchsuchten die Räume. Zum Zeitpunkt der Anzeige des Einbruchs durch den Bewohner stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Auch in der Ellscheider Straße kam es in derselben Nacht zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die Täterinnen oder Täter erbeuteten zwischen Mittwoch, 31. Dezember 2025, 17:40 Uhr, und Donnerstagmorgen, 1. Januar 2026, 2:10 Uhr nach Durchsuchung der Räume Schmuck. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den weiteren Einzelheiten des Einbruchs und wie die Unbekannten sich Zugang verschaffen konnten.

In Haan-Gruiten schlugen unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Mittwoch, dem 31. Dezember 205, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 7:30 Uhr, das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Straße Sankt-Nikolaus-Siedlung ein. Sie durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

In Heiligenhaus drangen Unbekannte in der Silvesternacht in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein. Sie schlugen zwischen 18:40 Uhr am Mittwoch, 31. Dezember 2025, und 3:50 Uhr am frühen Morgen des Donnerstags, 1. Januar 2026, eine Terassentür ein und durchsuchten sämtliche Räume. Die Höhe des Schadens und was entwendet wurde, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Zwischen Sonntag, 21. Dezember 2025, 21 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 2:30 Uhr, hebelten Unbekannte in Hilden im Albert-Schweitzer-Weg die Balkontür einer Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten die Räume. Die Polizei ermittelt zu dem Einbruch, ob etwas entwendet wurde und zur Höhe des Schadens.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In Langenfeld drangen Unbekannte in zwei benachbarte Häuser am Mautpfad ein. Zwischen Samstag, 27. Dezember 2025, 2 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember 2025, 18 Uhr, schlugen die Täterinnen oder Täter an einem Reihenhaus ein Fenster im Obergeschoss ein, zu dem sie über das Dach eines Wintergartens gelangten.

In einem benachbarten Haus hebelten die Unbekannten zwischen Montag, 29. Dezember 2025, 15 Uhr, und Dienstag, 30. Dezember 2025, 15 Uhr, eine Balkontür auf und verschafften sich so Zugang. In beiden Häusern wurden die Räume durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeige stand noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Zwischen Sonntag, 28. Dezember 2025, 11 Uhr, und Mittwoch, 31. Dezember 2025, 12 Uhr, brachen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Gluckstraße in Monheim am Rhein ein. Sie hebelten ein Terrassenfenster auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.

In der Grazer Straße in Monheim am Rhein brachen Unbekannte zwischen Montag, 29. Dezember 2025, 14 Uhr, und Donnerstag, 1. Januar 2026, 16:30 Uhr, durch eine aufgehebelte Terrassentür ebenfalls in ein Haus ein. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld sowie Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell