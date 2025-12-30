Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2512104

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Bereits am Montag, 22. Dezember 2025, beschädigte ein E-Scooter-Fahrer in Langenfeld einen Skoda Octavia, der gegen 17 Uhr verkehrsbedingt an einem Kreisverkehr an der Einmündung Hardt / Arnold-Höveler-Straße auf einem Fußgängerüberweg halten musste. Der E-Scooter kollidierte dabei mit dem hinteren linken Teil des Skoda, wobei ein Schaden in geschätzter Höhe von 300 Euro entstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des Elektrorollers entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Er oder sie trug schwarze Kleidung und war mit einem schwarzen E-Scooter unterwegs.

Am Sonntag, 28. Dezember 2025, beschädigte ein unbekanntes Auto in Langenfeld an der Opladener Straße auf Höhe der Einmündung Marienkäferweg zwei Verkehrsschilder auf einer Verkehrsinsel. Nach Zeugenaussagen befuhr ein dunkles Auto die Opladener Straße gegen 19:20 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Langenfeld und überfuhr die Schilder ungebremst. Nahe der Unfallörtlichkeit fand die alarmierte Polizei die Radabdeckung eines Citroens sowie weitere Fahrzeugteile. Die Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensabwicklung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell