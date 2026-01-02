POL-ME: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise - 2601002
Heiligenhaus (ots)
Am frühen Freitagmorgen, 2. Januar 2026, sprengten zwei Männer einen Zigarettenautomaten in Heiligenhaus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 2 Uhr bemerkte ein Anwohner der Berliner Straße einen lauten Knall. Von seinem Fenster aus sah er zwei Männer, die aus einem aufgesprengten Zigarettenautomaten an der Einmündung Berliner Straße / Nonnenbrucherstraße Zigarettenschachteln entwendeten. Die beiden Täter waren vermummt und trugen dunkle Kleidung, einer davon eine Winterjacke mit Pelzkapuze. Sie flüchteten in Richtung der Bergischen Straße. Der Zigarettenautomat wurde durch die Sprengung komplett zerstört.
Die herbeigerufenen Polizistinnen und Polizisten leiteten sofort eine Fahndung nach den Täterinnen oder Tätern ein. Diese blieb jedoch leider erfolglos.
Im Zuge des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens fragt die Polizei: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Umfeld beobachtet oder kann weitere Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen.
