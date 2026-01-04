Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand nach Brandstiftung - Polizei sucht Hinweise - 2601006

Wülfrath (ots)

In der Nacht auf Samstag, 3. Januar 2026, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wülfrath. Feuerwehr und Polizei gehen von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei ermittelt daher und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 3:40 Uhr alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Dorfstraße Feuerwehr und Polizei, nachdem sie einen Brandausbruch im Gebäude festgestellt hatten. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine zurzeit unbewohnte Wohnung im ersten Stock betroffen war.

Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer in der Wohnung gelöscht und ein Übergriff der Flammen auf das Haus verhindert werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben glücklicherweise unverletzt und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Verfahren wegen Brandstiftung ein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Brandausbruch beobachtet, verdächtige Personen bemerkt oder kann sonstige Angaben zum Brandgeschehen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen.

