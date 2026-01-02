Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Wohnanwesen - Zeugenhinweise erbeten

Mühlacker (ots)

Am späten Dienstagnachmittag ist es in Mühlacker zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen im Berliner Ring gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter zwischen 16:30 Uhr und 18:50 Uhr über ein Fenster Zugang zu einem Anwesen im Berliner Ring. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Täter entwendeten mehrere elektronische Gegenstände im vierstelligen Eurobereich und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, welche verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell