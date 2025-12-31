Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Calw: Alkoholisiert in den Gegenverkehr

Pforzheim (ots)

Am frühen Silvesternachmittag kam es auf der Kreisstraße zwischen Wimberg und Calw zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 51jährige Fahrerin eines Ford kam aufgrund Alkoholisierung nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden, Richtung Calw fahrenden VW. Dessen 22jährige Fahrerin zog sich hierbei Frakturen am Arm zu, ihr Mitfahrer sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt. Alle drei wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 20000EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Strecke war für den Zeitraum der Unfallaufnahme teilweise voll gesperrt. Die Unfallverursacherin musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde einbehalten.

