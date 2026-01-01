Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW

FDS/ Enzkreis

Pforzheim) Pforzheim - Neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Calw beim Polizeipräsidium Pforzheim

Bild-Infos

Download

Pforzheim (ots)

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 übernimmt Kriminaldirektor Thomas Gerth die Leitung der Kriminalpolizeidirektion Calw beim Polizeipräsidium Pforzheim. Er folgt auf Uwe Carl, der im Juni 2025 in den Ruhestand versetzt wurde.

Der 57-Jährige lebt mit seiner Familie in Freudenstadt und blickt auf eine rund 40-jährige Laufbahn bei der Polizei zurück. Nach Stationen im Streifendienst, beim Landeskriminalamt sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Schutz- und Kriminalpolizei, wechselte er 2023 zum Polizeipräsidium Pforzheim. Dort leitete er zuletzt die Führungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Calw.

"Die Leitung einer Kriminalpolizei ist für mich eine besonders reizvolle Aufgabe - umso mehr freut es mich, diese nun in meinem Heimatpräsidium übernehmen zu dürfen", so Thomas Gerth. In seiner neuen Funktion ist er für mehr als 200 Mitarbeitende an den Standorten Pforzheim, Calw und Freudenstadt verantwortlich und trägt die Gesamtverantwortung für die Kriminalitätsbekämpfung in den Landkreisen Calw und Freudenstadt sowie im Enzkreis und im Stadtkreis Pforzheim.

Die Pressestelle der Polizei Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell