POL-ME: Alkohol am Steuer: Autofahrerin fährt gegen Ampel - Führerschein sichergestellt - 2601007

In der Nacht auf Sonntag, 4. Januar 2026, kam die alkoholisierte Fahrerin eines Volkswagen Golf in Ratingen mit ihrem Auto von der Straße ab und stieß gegen eine Ampelanlage. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 2:15 Uhr war eine 27-jährige Ratingerin mit ihrem VW auf der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Breitscheid unterwegs. An der Einmündung Zum Schwarzebruch wollte sie rechts in Richtung Ratingen-Hösel abbiegen, kam aber von der verschneiten Straße ab und stieß gegen eine Ampelanlage auf einer Verkehrsinsel. Die 27-jährige Deutsche blieb glücklicherweise unverletzt, an ihrem Auto und der Ampelanlage entstand jedoch nach erster, vorläufiger Schätzung ein Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest verlief mit 1,6 Promille positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Einsatzkräfte die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet.

