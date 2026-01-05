POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601012

Polizei Mettmann

Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2601012

Ratingen / Haan

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Freitag, 2. Januar 2026, fuhr ein Autofahrer in Ratingen einen unbeaufsichtigten Hund an und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachten gegen 22 Uhr den Unfall auf der Volkardeyer Straße in Höhe der Hausnummer 50. Bei dem Autofahrer soll es sich um einen Mann handeln, der circa 25 Jahre alt ist und in einem schwarzen SUV, möglicherweise ein BMW X5, unterwegs war. Er fuhr nach dem Unfall weiter in Richtung Wanheimer Straße. Die herbeigerufene Tierrettung brachte den verletzten Hund in eine Tierklinik. Der Besitzer wurde informiert.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitag, 2. Januar 2026, beschädigte die Fahrerin oder der Fahrer eines grauen Audi A3 in Haan eine Ampelanlage und verursachte an dieser einen Schaden in Höhe von geschätzt 34.000 Euro. Gegen 19:10 Uhr stieß das Auto auf schneeglatter Fahrbahn an der Einmündung der Ohligser Straße zur Düsseldorfer Straße gegen die Ampel. Zeugen beobachteten zwei Frauen, die den Schaden begutachteten, anschließend den Audi in einer Parkbucht an der Ohligser Straße in Höhe der Hausnummer 6 abstellten und sich entfernten. Sie werden als 20 bis 30 Jahre alt und mit dunklen Haaren beschrieben. Eine der Frauen trug einen weißen, die andere einen schwarzen Mantel. Die Polizei leitete Ermittlungen beim Halter des Audi ein und sucht zusätzlich Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, der Fahrerin oder dem Fahrer geben können.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

