POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2601011

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Wülfrath ---

Am Freitag, 2. Januar 2026, brachen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Chemnitzer Straße in Wülfrath ein. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 21 Uhr schlugen die Täterinnen oder Täter das Fenster einer Terrassentür ein, um diese anschließend zu öffnen. Dann durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen und flohen unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Nacht auf Samstag, 3. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Kastanienallee in Wülfrath. In der Zeit von 19 Uhr bis 8:30 Uhr drangen bisher Unbekannte gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Montagnachmittag, 29. Dezember 2025, bis Samstagabend, 30. Dezember 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schlippertstraße in Ratingen. Unbekannte Täterinnen oder Tätern öffneten gewaltsam ein rückwärtig gelegenes Fenster und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen anschließend unerkannt. Am Fenster entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Zeit vom 31. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Bellscheider Weg in Hösel. Unbekannte Täterinnen oder Täter gelangten gewaltsam durch die Terrassentür in die Wohnräume der Geschädigten und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der enstandene Sachschaden an der Terrassentür wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

In der Zeit von Donnerstagmorgen, 1. Januar 2026, bis Sonntagvormittag, 4. Januar 2026, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Jenaer Straße im Stadtteil West. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch die Wohnungstür in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Tür entstand ein geringer Sachschaden.

Am Samstagnachmittag, 3. Januar 2026, kam es zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dieselstraße im Stadtteil West. Gegen 17 Uhr bemerkte der Bewohner ein verdächtiges Geräusch und sah zwei Männer auf seinem Balkon. Diese flohen unmittelbar in unbekannte Richtung. An der Terrasentür stellten die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei eine Hebelmarke fest. Weiterer Sachschaden entstand glücklicherweise nicht. Die flüchtigen Einbrecher können lediglich als dunkel gekleidet und circa 1,75 Meter groß beschrieben werden.

Am Samstagnachmittag, 3. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Marderweg in Lintorf. In der Zeit von 15:20 Uhr bis 18:45 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch die Terrassentür gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten ein. Sie durchsuchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Terrassentür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

In der Zeit von Montagmittag, 29. Dezember 2025, bis Freitagvormittag, 2. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Martin-Luther-Straße in Haan. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen durch den rückwärtig gelegenen Wintergarten gewaltsam in die Wohnräume der Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Hierbei durchsuchten sie jeden Wohnraum und brachen zudem verschlossene Zugangstüren auf. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 2. Januar 2026, bis Samstagvormittag, 3. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Breidenhofer Straße in Haan. Unbekannte Täterinnen oder Täter brachen durch das Küchenfenster in die Wohnräume ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Dienstagnachmittag, 30. Dezember 2025, bis Freitagnachmittag, 2. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Bahnstraße im Stadtteil Immigrath. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen gewaltsam durch ein verschlossenes Tor auf das Grundstück des Hauses und hebelten anschließend die Haustür auf. Sie durchsuchten die Wohnräume im ersten Obergeschoss des Hauses und flohen danach unerkannt. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor. Der enstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Dienstagabend, 30. Dezember 2025, bis Freitagmorgen, 2. Januar 2026, kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Erich-Klausener-Straße in Monheim am Rhein. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen durch die Balkontür in die in Hochparterre gelegene Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Anschließend flohen sie unerkannt. An der Balkontür entstand ein geschätzter Schaden von mehreren hundert Euro. Angaben zur Tatbeute lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

