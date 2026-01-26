PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Rohbau

Lippstadt-Esbeck (ots)

In der Zeit zwischen dem 22. Januar, 21 Uhr und dem 23. Januar, 07:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße "Altes Feld" ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster des im Bau befindlichen Einfamilienhauses auf und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen, Getränke, Schrauben und mehrere Rollen Malervlies aus den Räumlichkeiten. Außerdem stahlen die Täter von einem auf dem Grundstück befindlichen Stromkasten mehrere Meter Kabel. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

