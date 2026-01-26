Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Altkleidercontainer gerät in Brand

Rüthen (ots)

Am Freitagmorgen, 23.01.2026, gegen 05:30 Uhr geriet ein Altkleidercontainer in der Breslauer Straße in Rüthen in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm die Ermittlungen auf. Eine konkrete Brandursache konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden.

Im näheren Umfeld des Brandortes wurden pyroähnliche Gegenstände aufgefunden. Ob diese in Zusammenhang mit dem Brand stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Warstein unter 02902 91000 oder der nächsten Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell