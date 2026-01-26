Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl von Kupferkabel

Ense-Bremen (ots)

Aufmerksame Zeugen nahmen am 23.01.2026, um 03:55 Uhr, aus der Lagerhalle eines Elektrobetriebes an der Werler Straße laute Geräusche wahr. Sie sahen, dass sich zwei Personen fußläufig vom Tatort entfernt haben. Diese zwei Personen sollen männlich, ca. 180cm groß und mit schwarzer Kleidung bekleidet gewesen sein. Eine weitere Beschreibung war leider nicht möglich.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass sich Unbekannte, nach aufbrechen einer Werkstatttür, Zutritt verschafften. Hieraus wurde eine unbekannte Menge an Kupferkabel entwendet. Der Wert wird auf einen mittleren, vierstelligen Eurobetrag beziffert. Wie der Abtransport erfolgte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei in Werl erhofft sich weitere Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ermittlung der Täter führen. Zeugen können sich telefonisch unter der Nummer 02922/91000 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell