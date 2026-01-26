POL-SO: Einbruch in Restaurant
Bad Sassendorf (ots)
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen dem 22. Januar, 21 Uhr und dem 23. Januar, 9 Uhr, Zutritt zu einem Restaurant in der Gartenstraße. Die Unbekannten versuchten zunächst vergeblich, einen Tresor aufzuhebeln und entwendeten lediglich eine Packung Speiseeis, bevor sie aus dem Restaurant in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
