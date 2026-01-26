PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Restaurant

Bad Sassendorf (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen dem 22. Januar, 21 Uhr und dem 23. Januar, 9 Uhr, Zutritt zu einem Restaurant in der Gartenstraße. Die Unbekannten versuchten zunächst vergeblich, einen Tresor aufzuhebeln und entwendeten lediglich eine Packung Speiseeis, bevor sie aus dem Restaurant in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 08:42

    POL-SO: Diebe durchbrechen Rolltor

    Ense-Höingen (ots) - In der Zeit zwischen dem 22.01.2026, 17 Uhr und dem 23.01.2026, 05:25 Uhr, drangen Unbekannte in die Werkstatt eines Kfz-Reparateurs im Oesterweg ein. Mittels eines Steins warfen sie zunächst eine Scheibe ein, um so in das Innere zu gelangen. Nach Angaben des Firmeninhabers wurde der zur Reparatur befindliche Pritschenwagen mit Plane einer Gartenbaufirma samt Originalschlüssel entwendet. Um die Halle zu verlassen, durchfuhren die Diebe mit dem ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:38

    POL-SO: Einbruch in Rohbau

    Lippstadt-Esbeck (ots) - In der Zeit zwischen dem 22. Januar, 21 Uhr und dem 23. Januar, 07:20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße "Altes Feld" ein. Die Unbekannten hebelten ein Fenster des im Bau befindlichen Einfamilienhauses auf und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen, Getränke, Schrauben und mehrere Rollen Malervlies aus den Räumlichkeiten. Außerdem stahlen die Täter von einem auf dem Grundstück befindlichen Stromkasten ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 08:24

    POL-SO: Altkleidercontainer gerät in Brand

    Rüthen (ots) - Am Freitagmorgen, 23.01.2026, gegen 05:30 Uhr geriet ein Altkleidercontainer in der Breslauer Straße in Rüthen in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Feuer und verständigte umgehend die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei wurde hinzugerufen und nahm die Ermittlungen auf. Eine konkrete Brandursache konnte vor Ort zunächst nicht festgestellt werden. Im näheren Umfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren