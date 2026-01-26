POL-SO: Einbruch in Restaurant

Ense-Höingen (ots) - In der Zeit zwischen dem 22.01.2026, 17 Uhr und dem 23.01.2026, 05:25 Uhr, drangen Unbekannte in die Werkstatt eines Kfz-Reparateurs im Oesterweg ein. Mittels eines Steins warfen sie zunächst eine Scheibe ein, um so in das Innere zu gelangen. Nach Angaben des Firmeninhabers wurde der zur Reparatur befindliche Pritschenwagen mit Plane einer Gartenbaufirma samt Originalschlüssel entwendet. Um die Halle zu verlassen, durchfuhren die Diebe mit dem ...

