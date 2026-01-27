Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Soest (ots)

Unbekannte Täter brachen am gestrigen Montag, zwischen 08:40 Uhr und 18:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stiftstraße ein. Die Unbekannten verschafften sich vermutlich über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt zur Wohnung und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter die Wohnung ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden oder jede andere Polizeidienststelle aufzusuchen.

