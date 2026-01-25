PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar
L1144/K1692: Gegenverkehr übersehen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, ereignete sich auf der Westtangente L1144/K1692, bei Aldingen, ein Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr hierbei die L1144 von Aldingen kommend in Fahrtrichtung Remseck-Pattonville. An der Abzweigung Richtung Kornwestheim bog diese nach links ab und übersah hierbei den aus Remseck-Pattonville kommenden 46-jährigen Fahrer eines BMW, worauf es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Eine 79-jährige Beifahrerin, welche im unfallverursachenden Fahrzeug saß, wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 22000,00 EUR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 11:29

    POL-LB: Ludwigsburg: Sexuelle Belästigung in Linienbus - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr in einem Linienbus von Neckarweihingen nach Stadtmitte auf Höhe der Marbacher Straße ereignet haben soll. An der Haltestelle Neckarbrücke stiegen drei männliche Jugendliche in den wenig frequentierten Bus der Linie 421 ein, wobei sich einer ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 15:45

    POL-LB: BAB 8/Leonberg: Zeugen nach Unfallflucht auf Autobahn gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag (23.01.2026) gegen 10.50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-West ereignete. Ein 23 Jahre alter Opel-Lenker fuhr dort auf dem rechten Fahrstreifen, als unvermittelt ein noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren