Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Sexuelle Belästigung in Linienbus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr in einem Linienbus von Neckarweihingen nach Stadtmitte auf Höhe der Marbacher Straße ereignet haben soll. An der Haltestelle Neckarbrücke stiegen drei männliche Jugendliche in den wenig frequentierten Bus der Linie 421 ein, wobei sich einer der Jugendlichen direkt neben eine im hinteren Bereich des Busses sitzende, 14-jährige Jugendliche setzte. Der Junge begann unvermittelt, den Arm um das Mädchen zu legen und sie gegen ihren Willen am Bein und am Oberkörper zu berühren. Die beiden anderen, mit zugestiegenen Jugendlichen schienen den Tatverdächtigen noch zu ermutigen. Die Geschädigte verließ zwei Stationen weiter den Bus, während die drei männlichen Jugendlichen weiterfuhren. Diese konnten mit einem Alter von 16-18 Jahren, dunkler Kleidung und teilweise mit Mützen bekleidet bislang nur vage beschrieben werden. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 0800/1100225 oder per E-Mail unter "hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de" zu melden. Insbesondere von einem Mann mit Bart, schwarzer Kleidung und Sporttasche, welcher an der Haltestelle "Untere Marbacher Straße" zustieg und ebenfalls im hinteren Bereich des Busses Platz nahm, erhofft sich die Polizei wichtige Erkenntnisse zum Tatablauf. Dieser hatte sich wohl mit den Jugendlichen auch unterhalten, nachdem die Geschädigte den Bus verlassen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

