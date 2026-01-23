Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Brems- und Gaspedal beim Einparken verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Gegen die Mauer eines Parkhausdecks eines Supermarktes in der Rielingshäuser Straße in Marbach am Neckar fuhr am Donnerstag (22.01.2026) gegen 10.00 Uhr eine 68 Jahre alte Ford-Lenkerin. Die Frau war im Begriff einzuparken, als sie mutmaßlich Gas- und Bremspedal ihres Pkws miteinander verwechselte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 15.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

