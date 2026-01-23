Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Geparktes Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr einen in der Poststraße in Renningen geparkten Volvo. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell