Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 49-Jähriger Ladendieb widersetzt sich Sicherheitsdienst

Ludwigsburg (ots)

Hochwertige Kosmetikartikel im Wert von insgesamt etwa 70 Euro nahm ein 49 Jahre alter Mann am Donnerstag (22.01.2026) gegen 11.40 Uhr aus den Regalen eines Drogeriemarktes am Bahnhof in Ludwigsburg. Als er anschließend den Laden verließ, ohne die Ware zu bezahlen, löste die Diebstahlsicherung einen Alarm aus, sodass mehrere Mitarbeitende auf den Mann aufmerksam wurden.

Mit Hilfe zweier Sicherheitsdienstmitarbeiter des Bahnhofs, folgten sie dem 49-Jährigen in Richtung ZOB. Auf Ansprachen, stehen zu bleiben, reagierte der Dieb nicht und lief weiter in Richtung Solitudeplatz. Ein noch unbekannter Passant schien die Situation erkannt zu haben und hielt den 49-Jährigen am Arm fest. Dieser riss sich aber wieder los, legte das Diebesgut am Solitudeplatz ab und konnte schließlich von einem 25 Jahre alten Sicherheitsdienstmitarbeiter gestoppt werden.

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife wehrte sich der 49-Jährige gegen das Festhalten durch die beiden Sicherheitsmitarbeiter.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht als Zeugen insbesondere den Passanten, der den 49-Jährigen versuchte festzuhalten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

