Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: beschädigte Fahrzeuge - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Für Aufsehen sorgte eine Person am frühen Freitagmorgen (23.01.2026) in der Straße "Auf dem Graben" in Waldenbuch, die mit einem Gegenstand gegen geparkte Fahrzeuge schlug. Ein Zeuge alarmierte hierauf gegen 02.15 Uhr die Polizei. Vor Ort konnten die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen keinen Täter mehr feststellen, allerdings wiesen mindestens zwei PKW, ein Mercedes und ein VW, Beschädigungen auf. Die Höhe des Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Mutmaßlich dürfte ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger diese Schäden verursacht haben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 526990 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
  • 23.01.2026 – 11:12

    POL-LB: Gerlingen: Einbruch in Erdgeschosswohnung

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 12.30 Uhr und 19.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Bruhweg in Gerlingen ein. Die Unbekannten hebelten mutmaßlich eine Terrassentür auf und gelangten so in das Innere. Gestohlen haben die Einbrecher den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen bei der Kriminalpolizei ...

  • 23.01.2026 – 10:58

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Feuerlöscher versprüht

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr in Freiberg am Neckar ihr Unwesen. Die Täter entleerten in einer Tiefgarage einer Bankfiliale am Marktplatz einen Feuerlöscher. Dabei versprühten sie die Löschmasse auch auf zwei geparkten Fahrzeugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die ...

  • 23.01.2026 – 09:40

    POL-LB: Leonberg: Diebinnen in Seniorenwohnheim - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.01.2026) gegen 15.40 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täterinnen Zutritt zu einer Wohnung in einem Seniorenwohnheim in der Seestraße in Leonberg. Wie genau es den Frauen gelungen ist, die Bewohnerin zu überzeugen, dass sie sie ein lassen solle, steht derzeit noch nicht fest. Letztlich kam es der Frau jedoch ebenfalls verdächtig vor, so dass sie die Polizei ...

