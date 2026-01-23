Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: beschädigte Fahrzeuge - Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Für Aufsehen sorgte eine Person am frühen Freitagmorgen (23.01.2026) in der Straße "Auf dem Graben" in Waldenbuch, die mit einem Gegenstand gegen geparkte Fahrzeuge schlug. Ein Zeuge alarmierte hierauf gegen 02.15 Uhr die Polizei. Vor Ort konnten die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen keinen Täter mehr feststellen, allerdings wiesen mindestens zwei PKW, ein Mercedes und ein VW, Beschädigungen auf. Die Höhe des Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Mutmaßlich dürfte ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger diese Schäden verursacht haben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 526990 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, bittet insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

