Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Feuerlöscher versprüht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben am Donnerstag (22.01.2026) zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr in Freiberg am Neckar ihr Unwesen. Die Täter entleerten in einer Tiefgarage einer Bankfiliale am Marktplatz einen Feuerlöscher. Dabei versprühten sie die Löschmasse auch auf zwei geparkten Fahrzeugen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar in Verbindung zu setzen.

