Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Markgröningen: 25-Jähriger wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz u.a. in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann, der im Verdacht steht, sich wegen des Handels mit Waffen und Betäubungsmitteln strafbar gemacht zu haben, befindet sich seit Anfang Januar in Untersuchungshaft.

Gegen den Mann wurden bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, Abteilung für Organisierte Kriminalität, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umfangreiche Ermittlungen geführt wegen des Verdachts, er habe ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, samt Munition verkauft. Am 09.01.2025 konnten Beamte der Kriminalpolizei sowie Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz den 25-Jährigen in Markgröningen vorläufig festnehmen. Bei darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen fanden die Ermittler unter anderem eine weitere Maschinenpistole mit Munition und etwa 120 g Kokain.

Noch am selben Tag wurde der 25 Jahre alte deutsche Staatsangehörige einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl unter anderem wegen des dringenden Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und des Handels mit Kokain in nicht geringen Mengen. Er setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 25-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

