Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Zeugen zu Verkehrsunfall nach Überholmanöver gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) kam es gegen 13:45 Uhr auf der Kreisstraße 1667 bei Hochberg zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Ein 20-jähriger Volvo-Lenker befuhr die Kreisstraße 1667 aus Richtung Bittenfeld kommend in Richtung Hochberg. Im Gegenverkehr kamen ihm in einem Kurvenbereich zunächst drei bis vier Fahrzeuge entgegen. Hier scherte trotz der unübersichtlichen Verkehrslage ein noch unbekannter Fahrzeuglenker eines orange-gelben Peugeot auf die Gegenfahrbahn aus um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen. Um eine Kollision mit dem überholenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 20-Jährige mit seinem Volvo nach rechts aus und kollidierte mit einem Leitpfosten neben der Fahrbahn. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 1.100 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der unbekannte Peugeot-Lenker in Richtung Bittenfeld davon. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

