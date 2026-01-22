Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei Bushaltestellen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließen bislang noch unbekannte Täter am Mittwoch (21.01.2026) zwischen 20:45 Uhr und 21:25 Uhr an zwei Bushaltestelle in der Marbacher Straße und der Bottwartalstraße in Ludwigsburg. Die Unbekannten zerstörten mit einem noch unbekannten Gegenstand an den Bushaltestellen "Favoritepark" und "Reichertshalde" jeweils die gesamte Verglasung der Haltestellenhäuschen, die dadurch komplett zerstört wurden. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten. Diese werden gebeten sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

