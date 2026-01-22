Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Einbruch in der Hohenzollernstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (21.01.2026) zwischen 09:05 Uhr und 18:35 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Mehrparteienhaus in der Hohenzollernstraße in Ludwigsburg ein. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Wohnräume. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Unbekannten einige Schränke im Erdgeschoss. Die genaue Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

