Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zwei Verletze nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte sowie ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch (21.01.2026) gegen 22.15 Uhr in Sindelfingen ereignete.

Ein 54 Jahre alter Smart-Lenker war von einem Parkstreifen am Bahnhof aus in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße gefahren. Dort stoppte er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn, vermutlich um verbotswidrig zu wenden. Ein 27-jähriger VW-Fahrer bog von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße nach links ab, um dieser weiter in Richtung Rudolf-Diesel-Straße zu folgen. Mutmaßlich, da er dabei mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr, sah er den auf der Fahrbahn stehenden Smart zu spät und kollidierte mit diesem.

Der 54-Jährige wurde in der Folge in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, während der 27-Jährige vor Ort medizinisch versorgt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

