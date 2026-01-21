Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Aurich: weiterer Katalysator gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem vermutlich in der Nacht zum Montag (19.01.2026) Unbekannte auf einem Parkplatz im Hohlweg in Eberdingen die Katalysatoren von fünf Fahrzeugen entfernten und stahlen (siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6200202), dürften dieselben Täter auch in Aurich zugeschlagen haben. Am Dienstag (20.01.2026) meldete sich der Fahrer eines Ford bei der Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass auch der "Kat" seines Fahrzeugs entwendet worden war. Der PKW hatte zwischen Samstag (17.01.2026) und Dienstag (20.01.2026) auf einem Parkplatz parallel der Kreuzbachstraße gestanden. Details zur Höhe des entstandenen Sachschadens und zum Wert des Diebesguts stehen auch in diesem Fall noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden weiterhin gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell