POL-LB: Ditzingen: Spendensammler in Lebensmitteldiscounter

Ein noch unbekannter Mann sprach am Dienstag (20.01.2026) gegen 10.00 Uhr eine 80 Jahre alte Frau an, die sich zum Einkaufen in einem Lebensmitteldiscounter in der Stuttgarter Straße in Ditzingen befand. Der Unbekannte gab sich als gehörlos aus und bat unter Vorhalt eines entsprechenden Klemmbrettes um eine Spende an einen Verein. Die Senioren erklärte sich bereit, zehn Euro zu spenden, und gab dem Mann einen 50-Euro-Schein. Anstatt das Geld zu wechseln, machte er sich mit den 50 Euro jedoch davon.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten, ca. 165 cm großen Mann gehandelt haben. Er hat ein südländisches Erscheinungsbild, trug einen Oberlippenbart und war mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

