POL-SI: Einbruch in mehrere Firmenhallen - Täter flüchtet vom Tatort -#polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Am frühen Samstagmorgen (17. Januar) ist es zu einem Einbruch in mehrere Firmenhallen auf einem Gelände an der Birlenbacher Straße gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte es sich um einen männlichen Einzeltäter gehandelt haben. Ein Firmenangehöriger hatte Licht in einem der Büroräume gesehen, als er gegen kurz vor sieben Uhr an der Firma ankam. Hierdurch dürfte der Eindringling offenbar gestört worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete der Mann anschließend von dem Gelände zu Fuß in Richtung Königstraße / Am Milchhof.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Täter zwar einige Schränke durchwühlt hatte, dann aber ohne Beute das Objekt verließ.

Bereits von Donnerstag auf Freitag ist es in der nahegelegenen Sohlbacher Straße zu einem weiteren Einbruch in eine Praxis gekommen. Die Polizei hat dazu eine gesonderte Pressemeldung herausgegeben.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

