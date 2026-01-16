PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Fitnessstudio - Polizei bittet um Hinweise #polsiwi

Siegen-Gosenbach (ots)

Einen "guten" Vorsatz hatte der Täter nicht, der in der Nacht von Mittwoch (14. Januar) auf Donnerstag das Fitnessstudio Auf der Alm in Gosenbach aufgesucht hatte.

In diesem Zeitraum fand ein Einbruch in das Studio statt. Der oder die Täter gelangten über ein rückwärtig gelegenes Fenster in das Gebäude. Hier durchsuchten sie den Thekenbereich und einen Büroraum. Letztlich erbeuteten die Eindringlinge Bargeld.

Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren