POL-SI: Fremdes Kaninchen im Hühnerstahl - Kaninchendiebin schlug erneut zu und drang zudem in Wohnung ein -#polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf (ots)

Eine 38-jährige Kaninchendiebin hat in den letzten Wochen mehrfach im Raum Neunkirchen, Wilnsdorf und im angrenzenden Bereich der Polizei Betzdorf zugeschlagen. Dieses Mal brachte die 38-Jährige ein fremdes Kaninchen, drang allerdings in eine Wohnung ein und entwendete dort mehrere Sachen. Nun wird der Besitzer des Kaninchens gesucht.

Am gestrigen Mittwochnachmittag erhielt die eine Streife der Polizeiwache Wilnsdorf den Einsatz, einen Wohnungseinbruch in Neunkirchen-Salchendorf in der dortigen Straße Buchenborn aufzunehmen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass man unberechtigt in ein Einfamilienhaus hineingelangt war. Nach jetzigem Stand wurden unter anderem Lebensmittel und Bargeld geklaut. Eine Überraschung erlebte der Hausbesitzer jedoch, als er in seinem Hühnerstall nachschaute. Dort saß nämlich ein fremdes Kaninchen drin.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass für den Diebstahl eine 38-jährige Frau verantwortlich ist, die in den letzten Wochen aufgrund mehrerer Kaninchendiebstähle aufgefallen war.

Woher das aufgefundene Kaninchen (schwarz/weißes männliches und kastriertes Kaninchen) stammt, ist derzeit noch unklar. Das Tier wurde an das Tierheim Siegen übergeben. Warum die 38-Jährige es immer wieder auf die Kaninchen abgesehen hat, ist ebenso unklar wie ihr derzeitiger Aufenthaltsort.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen. Der Besitzer oder die Besitzerin des Kaninchens kann sich an das Siegener Tierheim wenden (0271/313770).

