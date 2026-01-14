Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei fasst Trickbetrüger und sucht weitere Zeugen und Geschädigte - #polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmittag (13.01.2026) ist die Polizei auf einen Trickbetrüger in der Siegener Innenstadt aufmerksam gemacht worden. Nach sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der Tatverdächtige wenig später gefasst werden.

Gegen 12:20 Uhr war eine 58-Jährige im Bereich des Siegufers unterwegs. Vor den Türen eines Bekleidungsgeschäftes wurde sie von einem angeblich taubstummen Mann um eine Spende gebeten. Die 58-Jährige händigte dem Mann Geld aus und wartete darauf, dass er ihr den Rest der vorab vereinbarten Summe zurückgab. Dieser drehte sich jedoch um und verschwand.

Die 58-Jährige wandte sich gleich darauf über den "Treffpunkt Sicherheit" an Beamte vor Ort. Nur wenige Minuten später konnte der 32-jährige Tatverdächtige in einem nahegelegenen Café festgestellt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten weiteres Bargeld und ein Klemmbrett.

Der 32-Jährige wurde für weitere polizeiliche Ermittlungen der Polizeiwache in Siegen zugeführt.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell