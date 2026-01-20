PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: VW kollidiert mit Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (19.01.2026) gegen 17.30 Uhr in der Calwer Straße in Böblingen ereignete.

Ein 49 Jahre alter VW-Lenker wollte vom Parkplatz eines Baumarkts kommend auf die Calwer Straße fahren. Dabei bog er verbotswidrig nach links ab und übersah mutmaßlich einen von dort kommenden Linienbus. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander und der VW wurde über die Gegenfahrbahn in eine Bushaltestelle geschleudert. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 49 Jahre alte VW-Lenker sowie ein 40-jähriger Busfahrgast wurden mit leichter Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 15-Jähriger und eine 16-Jährige, die ebenfalls in dem Linienbus saßen, wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 13:29

    POL-LB: Eberdingen: Katalysatoren gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich in der Nacht zum Montag (19.01.2026) schlugen noch unbekannte Täter in Eberdingen im Hohlweg zu. Die Unbekannten demontierten und stahlen die Katalysatoren von insgesamt fünf Fahrzeugen. Um die Katalysatoren abzutrennen, nutzten sie mutmaßlich einen Trennschleifer. Bei den fünf Fahrzeugen handelt es sich um einen Ford, einen VW, einen Mercedes und zwei Wohnmobile, die auf dem Parkplatz ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 13:11

    POL-LB: Bönnigheim: rund 40.000 Euro Sachschaden nach Brand in Werkstatthalle

    Ludwigsburg (ots) - Nach einem Brand in einer Werkstatthalle in der Meimsheimer Straße in Bönnigheim hat der Polizeiposten Kirchheim die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Das Feuer war am Montag (19.01.2026) gegen 17.00 Uhr gemeldet worden, worauf Feuerwehr und Polizei ausrückten. Vor Ort stellte sich heraus, dass zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Inneren ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:14

    POL-LB: Großbottwar: Fußgängerin gefährdet - Polizei sucht Zeugen

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Montag (19.01.2026) gegen 14:35 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar geben können. Eine 56-jährige Fußgängerin befand sich mit ihrem angeleinten Hund an einer Fußgängerampel um die Kleinbottwarer Straße in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren