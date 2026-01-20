Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: VW kollidiert mit Linienbus

Ludwigsburg (ots)

Vier Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (19.01.2026) gegen 17.30 Uhr in der Calwer Straße in Böblingen ereignete.

Ein 49 Jahre alter VW-Lenker wollte vom Parkplatz eines Baumarkts kommend auf die Calwer Straße fahren. Dabei bog er verbotswidrig nach links ab und übersah mutmaßlich einen von dort kommenden Linienbus. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander und der VW wurde über die Gegenfahrbahn in eine Bushaltestelle geschleudert. Der VW war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 49 Jahre alte VW-Lenker sowie ein 40-jähriger Busfahrgast wurden mit leichter Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 15-Jähriger und eine 16-Jährige, die ebenfalls in dem Linienbus saßen, wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.

