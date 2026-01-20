PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Fußgängerin gefährdet - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Straßenverkehrsgefährdung am Montag (19.01.2026) gegen 14:35 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar geben können. Eine 56-jährige Fußgängerin befand sich mit ihrem angeleinten Hund an einer Fußgängerampel um die Kleinbottwarer Straße in Richtung Oberstenfelder Straße zu überqueren. Nachdem die Fußgängerampel auf "grün" schaltete, lief die Dame mit ihrem Hund los. Zeitgleich fuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker aus Richtung Oberstenfeld kommend an den Fußgängerüberweg heran. Ohne abzubremsen soll der Unbekannte über den Fußgängerüberweg gefahren sein. Nur durch einen Sprung zur Seite soll es zu keiner Kollision zwischen dem unbekannten Fahrzeug und der Fußgängerin gekommen sein. Anschließend fuhr das Fahrzeug, bei welchem es sich um einen dunklen Kombi mit Waiblinger Zulassung (WN-) gehandelt haben könnte, unvermittelt weiter. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

