PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (18.01.2026) 23:50 Uhr und Montag (19.01.2026) 00:25 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei am Marktplatz in Ludwigsburg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und gelangten so in die Verkaufsräumlichkeiten. In den Büroräumlichkeiten der Bäckerei versuchten die Täter anschließend einen Tresor aufzuschneiden, was ihnen jedoch misslang. Zudem brachen die Täter mehrere Spinde sowie einen weiteren vorgefundenen Tresor auf. Ob die Täter Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 10:49

    POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Einbruch in Wohnhaus

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (18.01.2026) 11:30 Uhr und Montag (19.01.2026) 08:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Aldingen ein. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Wohnräume. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Unbekannten einige ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:35

    POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Unfallflucht in der Industriestraße

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die am Montag (19.01.206) zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr in der Industriestraße in Großsachsenheim verübt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 09:51

    POL-LB: Gärtringen: Seniorin touchiert Pkw und fährt weiter

    Ludwigsburg (ots) - Beim Rangieren touchierte eine noch unbekannte Pkw-Lenkerin am Montag (19.01.2026) gegen 11.40 Uhr einen Mercedes, der in der Hauptstraße in Gärtringen im Bereich der Kirchenmauer, nahe einer Apotheke geparkt war. Eine Zeugin, die ihrerseits im Begriff war auszuparken, bemerkte dies und versuchte, die Unbekannte durch Hupen auf das Geschehene aufmerksam zu machen. Diese soll kurz zurückgeschaut, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren