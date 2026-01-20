Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Bäckerei - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (18.01.2026) 23:50 Uhr und Montag (19.01.2026) 00:25 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Bäckerei am Marktplatz in Ludwigsburg. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und gelangten so in die Verkaufsräumlichkeiten. In den Büroräumlichkeiten der Bäckerei versuchten die Täter anschließend einen Tresor aufzuschneiden, was ihnen jedoch misslang. Zudem brachen die Täter mehrere Spinde sowie einen weiteren vorgefundenen Tresor auf. Ob die Täter Beute machen konnten und wie hoch der entstandene Sachschaden ausfällt, ist noch Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

