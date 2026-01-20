Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (18.01.2026) 11:30 Uhr und Montag (19.01.2026) 08:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Schillerstraße in Aldingen ein. Die Einbrecher verschafften sich mutmaßlich über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt und durchsuchten mehrere Wohnräume. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Unbekannten einige Schränke im Erdgeschoss. Die genaue Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeuge, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

