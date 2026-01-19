Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Freitag (16.01.2026), 16.00 Uhr und Samstag (17.01.2026), 09.00 Uhr in der Kapellenbergstraße in Grafenau-Döffingen ereignete.

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker fuhr diesem Zeitraum in Richtung "Auf der Heide", als er mutmaßlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte der Unbekannte mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW sowie einer Grundstücksmauer. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mindestens 6.000 Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell