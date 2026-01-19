Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in Parkhaus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand am Samstag (17.01.2026) bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen 11:55 Uhr und 13:45 Uhr in einem Parkhaus in der Neue Ramtelstraße in Leonberg verübte. Vermutlich beim rückwärts Ausparken stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines rechts neben ihm geparkten Jeep und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell