Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Mann ruf nationalsozialistische Parole in Bäckerei + Faustschlag trifft Autofahrer - Angreifer flüchtet + Pfeile verursachen Schäden an Mehrfamilienhaus

Marburg: Mann ruf nationalsozialistische Parole in Bäckerei

Ein Mann beleidigte gestern Mittag (7. Januar) gegen 14:15 Uhr in einer Bäckerei in der Bahnhofsstraße Kunden sowie Mitarbeiter und rief eine nationalsozialistische Parole. Der Mann wird zwischen 60 und 70 Jahren alt, circa 170 cm groß und mit gebeugter Körperhaltung beschrieben. Er trug einen dunkelblauen Mantel und eine Baskenmütze. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können, werden gebeten die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu kontaktieren.

Kirchhain: Faustschlag trifft Autofahrer - Angreifer flüchtet

Ein 51-jähriger Autofahrer war am späten Dienstagnachmittag (6. Januar) gegen 17.15 Uhr mit seinem blauen Kombi auf der Raiffeisenstraße unterwegs. Als er auf Höhe des Kreditinstituts anhielt, schlug ihm ein Mann unvermittelt durch das offene Autofenster mit der Faust gegen den Kopf. Der 51-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Täter und seine Begleiterin flüchteten.

Der Angreifer wird zwischen 20 und 30 Jahren alt, circa 170 bis 175 cm groß, schlanke Statur und mit hellem Teint beschrieben. Er war mit einem beigen Pullover aus Teddystoff, einer schwarzen Sweatshirt-Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Zudem trug er Turnschuhe und eine schwarze Kappe. Seine Begleiterin wird auf Mitte 20 Jahre geschätzt. Sie trug eine helle Jacke und eine Jeans. Beide hielten Getränkedosen in den Händen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Hinweise auf den beschriebenen Täter oder seine Begleiterin geben können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu melden.

Stadtallendorf: Pfeile verursachen Schäden an Mehrfamilienhaus

Gestern Nachmittag (7. Januar) gegen 14.30 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Sachbeschädigung an einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Reuter-Straße. Die Funkstreife stellte Beschädigungen an der Hausfassade sowie an einem Fenster fest. Zudem entdeckte sie Pfeilspitzen, die mutmaßlich von einer Armbrust stammen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Unbekannter die Pfeile genutzt und dadurch die Schäden an dem Mehrfamilienhaus verursacht hat. Die Reparaturkosten liegen schätzungsweise bei 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten Kontakt mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 aufzunehmen.

