Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Feuerlöscher in Tiefgarage versprüht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entnahmen am Sonntag (18.01.2026) gegen 06:50 Uhr einen Pulverfeuerlöscher von der Wand einer Tiefgarage einer Bankfiliale am Marktplatz in Sindelfingen. Anschließend versprühten die Unbekannten den Inhalt des Feuerlöschers sowohl auf dem Boden als auch auf zwei geparkten Fahrzeugen. Anschließend ergriffen die Täter die Flucht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell